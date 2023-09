Eiffage Route recrute 10 maçons VRD en alternance

Tous les jours à 6h22 et 12h06, Fabrice Marion présente des idées de métiers. Aujourd'hui, des recrutements pour Eiffage Route. Aujourd’hui des contrats en alternance avec l'Afpa pour travailler au grand air dans l’aménagement des chaussées et des routes.

C’est une belle opportunité pour ceux qui veulent travailler en extérieur et qui sont manuels. Le groupe Eiffage Route recrute dix maçons en voirie et réseaux divers (VRD) pour un contrat en alternance du 23 octobre 2023 au 22 novembre 2024. Des recrutements en partenariat avec le CREPI méditerranée et l’Afpa sans prérequis, sans expérience, ni diplôme, juste de la motivation.

C’est pour travailler essentiellement sur des chantiers dans le Var à La Seyne-sur-Mer, Hyères, Cavalaire, Brignoles et Le Muy. Comme c’est sous la formule de l’alternance pas besoin de connaître le métier de maçon VRD, c'est pour l'apprendre durant un an. Le contrat en alternance prévoit ¾ de son temps au sein de l’entreprise Eiffage Route et ¼ du temps en formation à l’Afpa à Toulon-La Valette.

Ces professionnels auront donc dans le Var pour mission d’aménager et embellir les routes, les trottoirs et les bordures. Ils obtiendront au bout d’un an un diplôme professionnel de maçon VRD ce qui sera pour certains le premier diplôme de leur vie.

Pour postuler on écrit à communication.paca@afpa.fr