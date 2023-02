En 8 mois devenir mécanicien en marine à la Pointe Rouge

Malgré l'hiver et le froid on se prépare pour la saison estivale et on pense à se reconvertir dans le secteur de la mer. Dans "Rebondir" Fabrice Marion propose de devenir mécanicien réparateur en marine de plaisance.

Stagiaire mécanicienne en marine de plaisance © Radio France - Fabrice Marion

Pour ceux qui aiment la mer et la plaisance voici une idée de reconversion dans le secteur nautique en devenant mécanicien réparateur en marine de plaisance. Une formation est proposée par l’Afpa de La Pointe Rouge à partir du 20 février 2023 mais il reste des places. C’est pour apprendre à installer, réparer et entretenir les motorisations « in bord » et « hors-bord », essence et diesel des voiliers, des bateaux à moteurs. A l’issu de la formation de 8 mois on obtient un titre professionnel de mécanicien réparateur en marine de plaisance de niveau 3 c’est-à-dire équivalent à un CAP ou BEP. (En savoir plus sur ce métier et la formation ici ). Pour postuler : marseille@afpa.fr