En Région Sud, 181 010 projets de recrutements sont annoncés dans l'enquête BMO de Pôle emploi

Pour bien "rebondir" Fabrice Marion évoque l’enquête Besoins en main-d’œuvre (BMO) de Pôle emploi. En Régions Sud, les services représentent 65% des intentions de recrutement (dont hôtellerie-restauration). Le commerce(13%), l’agriculture et l’industrie agroalimentaire (10%) et la construction(8%).

L’enquête Besoins en main-d’œuvre (BMO) de Pôle emploi mesure les intentions de recrutement des employeurs pour l’année 2023. En Provence-Alpes-Côte d'Azur le secteur des services concentre 65% des intentions d’embauches.

Soit 181 010 projets de recrutement. Ils sont majoritairement situés dans les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et le Var.

Avec des postes dans l’hôtellerie restauration tourisme et loisirs (les serveurs, les aides de cuisine, les cuisiniers, les employés de l’hôtellerie, les animateurs socioculturels ou les animateurs sportifs), les services à la personne (les aides à domicile, aides ménagères et les employés de maison, personnels de ménage), les services aux entreprises (les agents d’entretien de locaux et les agents de sécurité, de surveillance) et la santé, action sociale (les infirmiers, cadres infirmiers, puéricultrices et les aides-soignants).

Le commerce est le 2e secteur qui recrute dans la région. Les profils les plus recherchés sont ceux des employés de libre-service, des vendeurs en magasins spécialisés, des caissiers, des ouvriers du magasinage, manutentionnaires et des vendeurs en produits alimentaires.

L’agriculture et L’Industrie agroalimentaire représentent 10% des intentions d'embauche.

Principalement localisés dans le Vaucluse (38%), les Bouches-du-Rhône (27%) et le Var (18%), les 28 270 projets de recrutement concernent des métiers avec une forte saisonnalité et sont issus principalement de l’agriculture : les viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs, les agriculteurs salariés, ouvriers agricoles et les maraîchers, horticulteurs salariés.

Le secteur de la construction annonce 21 910 projets de recrutement.

8% des intentions d’embauche concernent le BTP : peu saisonnières, avec souvent des difficultés de recrutement et se situant principalement dans les Bouches-du-Rhône (39%), les Alpes-Maritimes et le Var (20% chacun). Les principaux métiers recherchés par le secteur sont les ouvriers du gros œuvre et du second œuvre, les maçons, plâtriers, carreleurs, les plombiers, chauffagistes, les ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton, de l'extraction et les électriciens du bâtiment

L’industrie représentera 4% des intentions d’embauches en Région Sud.

9 910 projets de recrutement du secteur industriel se concentrent pour la moitié dans le département des Bouches-du-Rhône. Ces intentions d’embauche sont très peu saisonnières et connaissent des difficultés de recrutement. Les besoins les plus fréquemment cités concernent des postes de techniciens, agents de maîtrise de la maintenance, de l'environnement, d’ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique, des chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons qualifiés, des ouvriers du second œuvre du bâtiment comme les peintres, des ingénieurs, cadres de la fabrication, de la production industries chimiques et des ingénieurs, cadres d’étude, de la recherche développement de l’industrie.

