Energie solaire : une formation pour installer des panneaux photovoltaïque

Devenez un professionnel du solaire. Dans "Rebondir", Fabrice Marion propose de devenir un pro qui participe à faire des économies d’énergie : installateur mainteneur en systèmes solaires thermiques et photovoltaïques.

L’Afpa au Pontet propose une formation du 17 juillet au 6 novembre 2023 financée par La Région Sud qui permet d’obtenir un certificat de qualification professionnelle (CPQ) qui s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes.

Le but de cette formation est apprendre dans les conditions réelles à monter installer ces panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques. sur une toiture ou un châssis, en utilisant le matériel de levage adéquat et en respectant la manipulation propre à chaque produit, afin de garantir leur pose en bon état de fonctionnement.

On apprend aussi à l’Afpa à rédiger des devis. Mais aussi prévoir son intervention sur le plan administratif, humain, matériel, logistique et sécuritaire.

Il est conseillé de s’inscrire dès maintenant car c’est un secteur qui embauche beaucoup actuellement du personnel qualifié : recrutement.avignon@afpa.fr