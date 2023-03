Evoluer dans le BTP en devenant assistant chef d'équipe gros œuvre

Voici une opportunité de rebondir pour ceux qui ont une expérience dans le secteur du BTP. Ils peuvent évoluer en devenant assistant chef de chantier gros œuvre grâce à une formation de sept mois proposée à Marseille et Toulon.

L'assistant chef de chantier gros œuvre est le bras droit du chef de chantier. Il a pour missions lors d’une construction d'assurer le management des équipes et l’exécution de travaux courants. Il doit effectuer aussi les opérations de reconnaissance avant le chantier et proposer les modes d’exécutions. Une formation de 7 mois financée par La région Sud débute actuellement à l’Afpa de Marseille La Treille mais il reste des places. Une autre est proposée en juillet à l'Afpa de Toulon-La-Valette.

La formation Afpa est ouverte aux ouvriers qui savent lire, écrire et compter et qui ont arrêté l’école tôt mais qui ont une expérience dans le secteur du gros œuvre. Elle permet de devenir donc agent de maîtrise pour savoir faire preuve d'initiative et de responsabilité dans l'organisation et l'exécution des travaux ainsi que dans le commandement des équipes. En savoir plus en cliquant ici.

Pour s’inscrire il faut écrire marseille@afpa.fr

ou recrutement.toulon@afpa.fr