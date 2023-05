Grâce à l'alternance devenir agent de maintenance du bâtiment spécialisé pour tous les travaux

Voici une opportunité d’exercer un emploi polyvalent pour ceux qui sont doués de leurs mains et qui sont bons bricoleurs. Dans "Rebondir" Fabrice Marion propose de devenir ouvrier polyvalent pour différentes entreprises ou se mettre à son compte.

Ceux qui sont manuels peuvent devenir factotum dans une entreprise comme hôtels, camping, centres de vacances, maisons de retraite, écoles, etc..

L’Afpa propose d’obtenir un titre professionnel d’Agent de maintenance du bâtiment grâce à un contrat d’alternance à Marseille, Toulon Gap et Avignon.

C’est pour être salarié dans une entreprise et se former durant l’année à l’Afpa pour apprendre les bases des métiers de plombier, peintre, plaquiste, électricien et menuisier. Travailler dans les conditions réelles à la pose des cloisons, aménagement des menuiseries intérieures, l’installation électrique ou de la domotique, le remplacement des fenêtres, refaire une peinture ou un parquet.

Une fonction d’ouvrier polyvalent toujours recherché par un grand nombre d’entreprises ou aussi pour se mettre à son compte et créer son entreprise. Pour en savoir plus cliquer ici.

Pour postuler écrire à : Communication.paca@afpa.fr