La bonne formation pour travailler dans le service médico-social

Le secteur médical recherche toujours des professionnels de tout niveau. Dans "rebondir", Fabrice Marion présente une formation Agent de service médico-social.

Si vous n’avez aucune qualification vous pouvez devenir Agent de service médico-social pour travailler en Ehpad ou en établissement médico social (EMS)... Pour cela il faut suivre une nouvelle formation de quatre mois proposée à l’Afpa de Toulon ou de Marseille et qui permet d’obtenir un titre professionnel de Niveau 3.

La formation prévoit d'apprendre trois activités essentielles : le nettoyage et bionettoyage des locaux en présence des résidents. La contribution aux services hôteliers de l’établissement et l’accompagnement du résident dans les gestes de la vie quotidienne.

En savoir plus sur le métier ou la formation (qui peut -sous réserve- être financée par Pôle emploi) en cliquant ici.

Pour s'inscrire écrire à recrutement.toulon@afpa.fr

ou marseille@afpa.fr