La Promo1618 propose des solutions aux jeunes décrocheurs sans solution

En ce dernier jour des vacances de printemps, dans "Rebondir", Fabrice Marion évoque les jeunes sans diplôme qui ont décroché des études avant 18 ans. L’Afpa a créé avec les missions locales laPromo1618.

La Promo1618 est un accompagnement pour construire son projet professionnel, avec une pédagogie en dehors d’une salle de cours traditionnelle. Pendant 13 semaines, les jeunes découvrent à l’Afpa concrètement en quoi consiste les métiers dont ils n’ont souvent qu’une vision théorique. Ils sont guidés pour révéler leur talent et trouver une solution à leur vie en découvrant le marché du travail, les entreprises qui recrutent autour de chez eux et notamment les possibilités d’entrer en apprentissage. on se prépare aussi à passer le code de la route.

Pour en savoir plus écrire à : PromoSud@afpa.fr