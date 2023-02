Le Youzful Job Dating se déroule demain à Marseille

On vous propose de rebondir grâce à un job dating organisé demain par le Crédit Agricole Alpes Provence et WIZBII. Une dizaine d’entreprises implantée à Marseille proposeront une vingtaine de postes en CDD et CDI. Fabrice Marion propose aussi des opportunités de se former.

Rendez-vous demain pour un job dating pour l’emploi des jeunes, organisé par le Crédit Agricole et Wizbii. Avec des postes proposés en CDI et CDD dans des entreprises de la banque, la grande distribution et l’automobile. Pour y participer il faut se près-inscrire et c’est ensuite qu’on vous indiquera le lieu de ce Job Dating. Je vous met le lien ICI.

Offres formations

Puisqu’on parle de banque, pour ceux qui aiment les chiffres, l’Afpa propose des formations pour apprendre en six ou huit mois trois métiers Comptable assistant, Secrétaire comptable et gestionnaire comptable et fiscal. Ces formations sont proposées à Toulon, Marseille, Istres et Nice. En savoir plus : communication.paca@afpa.fr