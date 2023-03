Les métiers du "froid" recrutent et forment pour préparer l'été

Pour répondre aux besoins des entreprises du secteur du froid en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans "rebondir", Fabrice Marion propose des formations aux métiers de la clim et du conditionnement d'air.

Pour répondre aux besoins des entreprises, l’Afpa propose plusieurs formations dans le secteur du froid. On peut devenir ainsi Monteur dépanneur en climatisation à Toulon, Marseille et Nice dès maintenant ou durant les prochaines semaines. Des formations qui peuvent être financées par Pôle emploi ou la Région Sud pour apprendre à installer, raccorder, régler et mettre en service climatiseur réversible mais aussi chaudières, pompes à chaleur, chauffe-eau solaire et également ventilation mécanique contrôlée (VMC).

C’est pour obtenir un titre professionnel de monteur dépanneur en climatisation qui est un diplôme reconnu par l’Etat et par les entreprises du secteur.

Également possibilité d’obtenir une attestation fluides frigorigènes qui est importante pour les salariés des entreprises de ce secteur. Formation à l'Afpa de Marseille en avril 2023.

En savoir plus en cliquant ici .

S'inscrire : communication.paca@afpa.fr