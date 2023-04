Les solutions de l'apprentissage : une soirée portes ouvertes à Istres

Les jeunes ont le droit de signer un contrat rapidement grâce à l'apprentissage. L’Afpa à Istres ouvre ses portes jeudi 13 avril pour découvrir près d'une vingtaine de métiers et Titres professionnels accessibles en alternance.

À l’Afpa il est possible d’entrer en formation en apprentissage toute l’année. C'est pourquoi l'Afpa à Istres ouvre ses portes jeudi 13 avril 17h30 à 20 heures pour faire découvrir l'apprentissage qui s’adresses aux 16 – 29 ans. Une opportunité d’en savoir plus sur les débouchés de 18 titres professionnels proposés par l’Afpa avec des embauches d’entreprises partenaires dans les métiers du tertiaire, de l’informatique, de l’industrie (pôle métaux et maintenance) , de la restauration rapide ou collective, et du service à la personne. Ce qui correspond à des offres d’emploi et de formation de niveau 3 (équivalent à un CAP) jusqu’à niveau 5 (équivalent à un BAC +2