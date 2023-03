Maîtriser les langages informatiques pour s'adapter aux évolutions numériques

Les techniques numériques et les langages informatiques évoluent vite. C'est pourquoi des formations régulières pour maitriser les nouveaux programmes sont nécessaires. Dans "rebondir", Fabrice Marion propose une formation pour maîtriser trois langages informatiques.

Se former pour les nouveaux langages

Les langages informatiques évoluent vite tout comme les programmes ! C’est pourquoi l’Afpa à Istres propose une formation « Langage informatique à la carte » pour apprendre ou se perfectionner dans les programmes Python, Java et PHP. D’une durée de 3 mois ½, cette formation, financée par la Région Sud, se déroule du 5 avril au 19 juillet 2023. Elle s’adresse à des personnes ayant une forte appétence pour l'informatique et le langage de programmation et aussi ayant le niveau bac scientifique, professionnel ou technologique.

Pour se renseigner cliquer ici ou s’inscrire on peut écrire à communication.paca@afpa.fr