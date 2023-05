Préserver la nature : deux formations pour des métiers "vert"

Si vous êtes sensible à la préservation de la nature, vous pouvez en faire votre métier. Dans "rebondir", Fabrice Marion propose deux formations pour exercer un métier "vert".

L’Afpa propose deux formations à Marseille pour ceux qui aiment la nature.

Ouvrier du Paysage à partir du 5 juin 2023. Pour apprendre à créer des espaces verts, planter et tailler arbres et arbustes, protéger les végétaux des parasites et des maladies. C’est sous la formule de l’alternance. C’est-à-dire être salarié d’une entreprise et se former à l’Afpa pour obtenir un Titre professionnel de niveau 3 équivalent à un CAP. En savoir plus ici en cliquant sur alternance.

Ouvrier du Génie Ecologique à partir d’octobre 2023 pour participer à la préservation des écosystèmes, la biodiversité, aménager des haies mais aussi le lit des rivières et du littoral et bien d’autres actions pour préserver la nature. Cette formation est financée par La Région Sud. En savoir plus ici.

On peut en savoir plus en écrivant à marseille@afpa.f r