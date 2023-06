Recrutements et formations pour la maintenance des climatiseurs

C’est aujourd’hui l’été, l’occasion d’anticiper les grandes chaleurs et l’entretien des appareils de clim et de chauffage. Ça crée de l’emploi et des possibilités de "rebondir". Présentation d'une formation d'agent de maintenance de clim et chauffage.

Agent de maintenance des clims et chauffage © Getty - DR

Avec l'arrivée des fortes chaleurs estivales on pense à l’entretien des appareils de climatisation et de chauffage. Une activité qui crée de l’emploi.

C'est l’agent de maintenance climatisation et chauffage (CVC) qui contrôle le bon fonctionnement de ce s installations, règle, graisse, lubrifie, détartre, nettoie, remet en peinture les machines et remplace des pièces de climatisation et chauffage. Ce professionnel est recruté au sein de petites ou grandes entreprise de maintenance qui interviennent un peu partout dans la région Sud**.** Une Formation de 6 mois est proposée à l’Afpa de Toulon le 31 juillet 2023 et il reste des places. Elle est financée par Pôle Emploi pour les demandeurs d'emploi (en savoir plus ic i ). Recrutement.toulon@afpa.fr