Se former cet été pour travailler dans les services à la personne

Voici une opportunité de se former cet été pour trouver un nouveau métier dès l’automne. Si on a un peu d’expérience dans l’accompagnement des personnes ont peu ainsi devenir assistant de vie aux familles.

Avec un peu d’expérience dans l’accompagnement des personnes il est possible devenir en cinq mois assistant de vie aux familles. Un métier qui s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes.

C’est le professionnel qui assiste les personnes souvent dépendantes dans leurs tâches domestiques, leur toilette, faire les courses, entretenir le logement, le linge et préparer les repas. Un professionnel qui peut assurer aussi la garde des enfants (en savoir plus sur le métier et la formation ic i).

Des formations de 5 mois financées par Pôle Emploi sont proposées par l’Afpa dans la Région Sud. La prochaine débute à Marseille le 24 juillet. Ensuite c’est à Toulon et Avignon.

Ce métier peut également être suivi dans le cadre d’un parcours en alternance pour les personnes qui ont signé un contrat avec une entreprise. Dans ce cas, l'articulation du temps de travail entre la société et l'Afpa s'organise en lien avec les impératifs des missions de travail. Elle est en général par mois de trois semaines pour les missions pour l'employeur et une semaine à l'Afpa.

Pour postuler : communication.paca@afpa.fr