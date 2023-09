Total Energie recrute des Agents de maintenance en apprentissage

Des idées pour se construire un avenir professionnel c'est ce que propose Fabrice Marion à 6h22 et 12h06 sur France Bleu Provence. Total Energie recrute des Agents de maintenance chauffage, ventilation et climatisation (CVC) à Toulon en contrat d'apprentissage.

Le groupe Total Energie recrute des Agents de maintenance chauffage, ventilation et climatisation (CVC) à Toulon. Les contrats en apprentissage débutent le 23 octobre 2023 et se poursuivent jusqu’au 18 octobre 2024 pour intégrer le grand groupe français dans le Var. Il est prévu une une semaine de formation à l'Afpa de Toulon La Valette et trois semaines chez Total Energie. Ces agents vont assurer des missions de prévention : vérifier le bon fonctionnement des installations de chauffage, ventilation et climatisation. Ils seront en capacité de contrôler plusieurs types d’appareils, les régler, les graisser, lubrifier, remplacer des pièces, détartrer, appointer, nettoyer et remettre une couche de peinture sur ces machines si nécessaire.

Outre la signature d'un contrat de travail à durée déterminé (CDD), l’objectif au bout d’un an est de décrocher un Titre professionnel d'agent de maintenance CVC.

Pour postuler on peut écrire à communication.paca@afpa.f r