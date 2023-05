Une formation pour les fans de sport :

L'accueil touristique mérite bien un diplôme

On a pu le constater avec ce long week-end du 1er mai, le secteur touristique est en pleine reprise et a besoin de professionnels diplômés notamment pour informer et encadrer les touristes. Dans "rebondir" Fabrice Marion présente une formation de Chargé d'accueil touristique et de loisirs.