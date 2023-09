Une opération Portes Ouvertes car toute l'année c'est la rentrée à l'Afpa

Aujourd’hui c'est la rentrée des classes, mais Fabrice Marion rappelle que c'est tous les jours la rentrée pour la formation professionnelle. C'est pourquoi l'Afpa organise une opération portes-ouvertes pour faire connaître son dispositif jeudi 7 septembre 2023.

"Encouragements pour les élèves qui font leur rentrée aujourd’hui et aussi pensée pour leurs parents qui les accompagnent et également pour le personnel enseignant qui vont les accueillir.

La particularité de la formation professionnelle dont nous parlons tous les matins c’est qu’il est possible d’entrer en formation de manière permanente tout au long de l’année. Ça peut intéresser ceux qui ont des accidents de parcours. Mais c’est également aussi intéressant pour les entreprises qui ont besoin de recruter lors qu’elles ont des pics d’activité".

Pour présenter les opportunités de s’inscrire en formation tous les centres Afpa de Provence-Alpes-Côte d’Azur ouvrent leurs portes ce jeudi 7 septembre 2023 au public. L’occasion de découvrir des formations aux métiers qui recrutent avec visites des ateliers et espaces de formation et rencontre avec les formateurs et les stagiaires.

Dans les deux centres de Marseille Saint-Jérôme et La Treille ou encore Istres, Toulon-la-Valette, Gap, Avignon ou Cannes et Nice c’est l’opportunité d’en savoir plus sur une centaine de métiers comme par exemple : industrie, bâtiment, services à la personne, insertion et médiation, secrétariat, comptabilité, transports - logistique, Télécommunications - Informatique – Numérique, ou encore sécurité, tourisme et restauration.

On peut en savoir plus sur l'apprentissage et l'alternance, également ouvrir son compte personnel de formation (CPF) et rencontrer des partenaires de l’emploi pour en savoir plus sur ses droits à la formation avec Pôle Emploi, la Mission Locale, mais aussi le Service Militaire volontaire (SMV).D’autres centre de formation seront également présents comme à Marseille le Centre formation bourse du travail (CFBT).

Pour s'inscrire et préparer sa participation aux portes-ouvertes cliquer ici.