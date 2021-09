A partir de 1939, 400.000 Mosellans sont évacués. Vianney Huguenot, journaliste indépendant, revient sur cette histoire bouleversante à travers le témoignage de ces exilés de force. Une série de 20 épisodes proposés par France Bleu Lorraine Nord.

En septembre 1939, à quelques heures de la déclaration de guerre, la Moselle entre dans un épisode bouleversant de son histoire. 210 000 Mosellans de la "zone rouge", proche de la ligne Maginot, sont évacués.

Suivent dans l'exil, à partir de mai 1940, 90 000 personnes extraites d'une zone à l'arrière, dite "bleue". De juillet 1940 - la Moselle est alors une nouvelle fois annexée - à janvier 1943, ce sont par ailleurs 100 000 Mosellans, jugés "inutiles" et "non germanisables", que les nazis expulsent.

Au total, 400 000 personnes, soit plus de la moitié de la population de Moselle, vivent le déracinement, accueillis dans 48 départements français. L'histoire est étonnamment méconnue en France. Au lendemain de la guerre, la Moselle subit un nouvel affront. Alors qu'on célèbre le maquisard dans la nouvelle France gaulliste, la Moselle se déchire entre les "restés" et les "partis", et le roman national ne laisse que peu de place à ces familles meurtries. Pas de place non plus pour les Malgré-Nous ayant enduré la honte et la violence de l'incorporation de force dans une armée ennemie.

La Moselle déracinée, une série en 20 épisodes

30 témoins, dont 15 témoins directs âgés à cette époque de 1 à 13 ans, racontent le quotidien d'une population blessée et d'un territoire torturé, au micro de Vianney Huguenot, avec les moyens techniques de France Bleu Lorraine Nord.

Qui est Vianney Huguenot

Vianney Huguenot vit en Moselle, il est journaliste indépendant en presse écrite, présentateur sur Moselle TV et Vosges TV et chroniqueur sur France Bleu Lorraine. Il fut d'abord directeur de cabinet et directeur de communication en collectivités ou dans des institutions politiques. Il a notamment travaillé avec les ministres lorrains Christian Pierret et Jack Lang. Il a écrit et publié une douzaine d'ouvrages sur des personnalités, régions et sujets variés : Jules Ferry, les Vosges, Vichy, les bistrots, les relations presse, la politique joyeuse...

Vianney Huguenot © Radio France - Fred Belot

La Moselle déracinée est disponible en podcast sur les applications France Bleu et Radio France. Vous pouvez aussi les retrouver en réécoute sur cette page.

