Les patates d'Epoisses vous connaissez ?

Les pommes de terre dans des spots services comme les pizzas et le pain, oui c'est possible !

Charles est tombé dans les patates quand il était petit et depuis il en assure la promotion via ses partenaires qui les déclinent sous différentes formes. D'ailleurs en octobre il invite tout le monde à un moment convivial autour de ce sympathique féculent pour le week-end Chaud Patate les 15 et 16/10 à la ferme de Plumeron à Epoisses.

Au programme : m arché du terroir , concerts , restauration et vente de pommes de terre sur place

https://www.lespommesdeterredepoisses.fr/