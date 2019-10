La note Bleue : Greenville, le groupe de Philippe Faissolle figure emblématique de la scène musicale vauclusienne

Prenez un billet pour un voyage au pays de la musique du sud profond des Etats Unis

Greenville est né de la rencontre entre Phil Faissolle chanteur de blues sur Avignon depuis de nombreuses années

( Bluesville, Frontporch Blues, Honey Hush, et aujourd'hui encore : Ol' Daddy Blues et The Windy City Blues Band )

et Arnaud Besson, guitariste émérite et amateur éclairé de soul et country music US.

Greenville - Reverbnation

Lorsqu'un projet éventuel a commencé à émerger entre eux, les influences communes sont alors apparues évidentes :

toutes les racines de la musique des Etats Unis , ce que l'on nomme : " Americana " .

Le nom du duo est un hommage à l'une des reines du genre : Lucinda Williams et son titre " Greenville ", qui est aussi une ville de Caroline du Sud, un des endroits où nos deux compères souhaitent vous faire voyager à travers leur musique.

Leur répertoire est constitué de covers de blues, de country folk, de southern rock'n' roll, de soul sudiste et de spirituals, le tout en acoustique pour garder une sincérité musicale, un esprit authentique, émouvant et profond.

Ainsi Bob Dylan, Lucinda Williams, Ryan Adams, Bonnie Raitt, Ray Charles, Lynyrd Skynyrd, The Marshall Tucker Band,

Muddy Waters, Robert Johnson, Hank Williams, Bo Diddley et d'autres sont revus en acoustique par ces deux musiciens expérimentés, avec passion, subtilité et émotion !