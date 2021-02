La Nouvelle éco : À Jacou, il lance un service de leasing de voitures électriques

Avez-vous envie de tester la voiture électrique? Depuis le mois de décembre 2020, l'entreprise Louer une auto de Jacou (Hérault) propose un nouveau service : le leasing de voitures électriques (location longue durée). Cette offre a été créée suite à la demande de clients, qui voulaient passer à la voiture électrique.

Freddy Hirel, gérant de l'entreprise Louer une auto de Jacou, voit un engouement pour les voitures électriques. Copier

"Le problème de la voiture électrique, c'est qu'elle reste assez chère parce que sa production n'est pas encore industrialisée", explique Freddy Hirel, gérant de l'entreprise Louer une auto, à Jacou. L'enseigne a donc décidé de proposer un tarif concurrentiel : 180 euros par mois pour louer la Zoé, du constructeur automobile Renault, sans apport ni premier loyer majoré. "Sur la voiture électrique standard, on est plutôt entre 300 et 400 euros", compare-t-il.

Je considère qu'on ne doit pas avoir besoin de faire du mal à son porte-monnaie pour faire du bien à l'écologie - Freddy Hirel, gérant de l'entreprise Louer une auto, à Jacou.

Pour l'instant, la Zoé est le seul modèle que propose l'entreprise. "C'est un modèle qui est commercialisé depuis longtemps donc on a plus de recul sur sa fiabilité à long terme, analyse Freddy Hirel. Par ailleurs, la voiture électrique est récente. Il y a encore peu de modèles d'occasion." L'entreprise envisage de proposer d'autres modèles de voiture électrique d'ici la fin de l'année. "On pense commercialiser des monospaces, des SUV et des utilitaires", sourit Freddy Hirel.