Les Sables d'Olonne, Challans, Rezé : Villas Ginkgos, des lieux pour mieux vivre sa vieillesse.

Tout commence il y a 10 ans quand Franck Jahan et Mathieu Leclair forts de leurs expériences et leurs études en gérontologie souhaitent construire un projet ambitieux.

Leur but est d’accompagner véritablement les personnes âgées grâce à un personnel spécialisé en gérontologie. De plus ils souhaitent que ces résidences soient en hyper centre ville, et accessibles aux moins fortunés. Leur projet va encore plus loin. Ils désirent que les habitants, oui ce ne sont pas des résidents, ils désirent donc que ces habitants soient le plus intégré à la vie de ces villas.

Ils proposent alors énormément d’animations de projets communs dans lesquels les habitants ont leurs idées, leur mot à dire et surtout ils vont pouvoir mettre la main à la pâte. Chez Villas Ginkgos, le credo est simple : ce n’est pas parce qu’on avance en âge qu’on a plus envie de s’amuser, de s’occuper de s’animer, de construire des projets et de partager ensemble.