Montoir de Bretagne : la société Idéa se positionne comme le facilitateur industriel des grandes entreprises.

Saint Sébastien sur Loire : Illusion VR a créé la réalité virtuelle qui vous embarque dans un monde ludique captivant et original.

Illusion VR, c'est une arène de 1100 m² de jeux en réalité virtuelle. Vous mettez un casque sur les yeux et les oreilles et alors vous intégrez un nouveau monde et donc un jeu avec certaines règles à respecter et jouer.