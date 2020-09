Alice Drums et Antoine Delavaud, invités de La Nouvelle Scène

Rencontre avec Alice Drums, accompagnée par Antoine Delavaud

Chansons françaises au programme sur cette Nouvelle Scène Bleu Poitou enregistrée au Théâtre Auditorium de Poitiers! Alice Drums est de Poitiers, elle nous raconte son parcours, nous partage ses compositions en passant par ses influences: Serge Gainsbourg!

L'aventure d'Alice Drums a débuté en 2012 et depuis un an, Antoine Delavaud l'a rejoint. Ils nous font découvrir une pop moderne et épurée, jouée sur des synthé vintages qui datent des années 70 et 80.

Voici les titres à écouter : Les filles en pyjama, Eva, J'embrasse pas, Jenny, Myako, ainsi que sa reprise de Nino Ferrer: La rua Madureira.

Alice Drums a sorti un CD et même une cassette, afin de rester dans le vintage! Vous pouvez vous la procurer en cliquant ICI.

Toutes les informations et l'actualité d'Alice Drums est à retrouver sur sa page Facebook.