No more winters, duo invité de La Nouvelle Scène Bleu Poitou

Place à la découverte du duo "No More Winters"!

Klovis et Tim forment ce duo. Ils nous racontent lors de cette Nouvelle Scène Bleu Poitou comment tout a commencé. Tim vient de Nantes, Klovis de St Maixent l'école, ils nous présentent leurs compositions, en live au théâtre auditorium de Poitiers. Le premier EP 5 titres du duo s'intitule Back in the Saddle, sorti en octobre 2018.

Envie d'en savoir un peu plus? Découvrir le duo en concert ? Rendez-vous sur le site de No More Winters, sur la page facebook ou encore la page Youtube!

Découvrez lors de cette émission 6 titres de l'univers rock de ces copains de longue date, formant un power trio à deux : guitare/chant et batterie/claviers.

Tim à la guitare et au chant © Radio France

Klovis, à la batterie et au clavier © Radio France