Samuel Numan, invité de "La Nouvelle Scène Bleu Poitou"

Chaleur, soleil et live au programme!

Samuel Numan est l'invité de "La Nouvelle Scène Bleu Poitou" accompagnée de Mélaine Lemaitre à la batterie et de Jonathan Joly à la contrebasse. Entre Poitiers et La Rochelle, cela fait un peu plus d'un an qu'ils se sont réunis en trio. On part en voyage sur l’île de la Réunion, île natale de notre artiste, né à Cilaos. Samuel Numan a commencé la musique à l'âge de 13 ans, bercé par le Maloya, musique traditionnelle accompagnée de percussions. Il a ensuite eu sa première guitare et petit à petit, il a écrit ses propres chansons...

Il nous partage ses origines avec plusieurs compositions que vous pouvez découvrir dans son album "Mes voyages" : Cilaos, Loin loin, Guet a mwin, Mi cri, Noyé la, Soleil...

Un prochain album est déjà en préparation: "Créopolitain", nom qui signifie les réunionnais qui vivent en France.

Samuel Numan © Radio France - Aurélie Garcia

Mélaine Lemaitre à la batterie © Radio France - Aurélie Garcia