Le groupe rock nantais Amy Lee and The Loco Project Band

Amy Lee and The Loco Project Band, Charles Mellinger (Technicien France Bleu) Jean-Jacques Lester

Le groupe Amy Lee & The Loco Project band (Rock Pop Indie) a sorti son 2ème album "Lost in confusion" enregistré au Garage Hermétique à Rezé (Philippe Katerine, Dominique A, Alexis HK ou encore les Libertines).

Pour défendre ce disque, Amy Lee and The Loco Project Band a travaillé sur un projet de ciné concert mettant en image les différents titres dans un concert de rock, liant Son, Vidéo et Lumière à découvrir ce vendredi 17 juin au Ferrailleur.