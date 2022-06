Guillotine, Jean-jacques Lester et Lucie Lusseault (technicienne France Bleu)

De l'accordéon dans le rock, c'est pas courant et ça marche avec nos trublions punk rock Guillotine. Attention, Guillotine en concert ce vendredi 24 juin à 18H30 à Saint-Mars-de-Coutais au petit local !

Groupe de rock militant, punk raffiné, musette élégante et déjantée, jazz mais pas trop non plus...Vous avez le guitariste de Bouskidou, Phil Barouf et le chanteur gouailleur Chel .