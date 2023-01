Denuit, un mélange puissant entre chaud et froid.

Denuit est un duo à la vie à la mort. Goth as fuck, leur couleur préférée est le noir. Sur scène ils font des rituels étranges avec des crânes d'animaux et pourtant ils sont vegans ! Leur style ? Si Depeche Mode et The Cure étaient un duo et que Robert Smith chantait comme Siouxsie. C'est froid, c'est nocturne mais jamais déprimant, c'est de la Night Wave un point c'est tout.

Denuit

"Dans la nuit noire, la lune illumine le ciel. Denuit c’est cette lune, cette lumière dans l’obscurité. Bien que nos textes racontent les difficultés de la vie et de notre humanité, nous délivrons un message d’espoir. La scène devient alors un exutoire universel, où chacun peut laisser ses peines. Notre musique est un témoin des souffrances, mais devient délivrance. Danser à en avoir la tête qui tourne, pleurer, rire, nous voulons donner à notre public un goût de liberté. Denuit est avant tout une histoire d’amour, un amour que l’on veut donner, transmettre, partager. Nous sommes double parfois duel, similaire et opposé. Couple, duo, nous sommes une histoire, nous sommes votre histoire". Denuit.

Denuit Band Night Wave Nocturnal Postpunk

