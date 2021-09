Anne Roumanoff et son coup de cœur : Laurent Barat

Le talent confirmé : Anne Roumanoff

Doit-on encore présenter l'humoriste en rouge ? Elle nous revient avec une version revisitée du spectacle ‘‘Tout va bien !’’, incluant le vaccin, le pass sanitaire mais aussi le politiquement correct, les cookies, la voyance, les femmes divorcées, Jean Castex, les sites de rencontres... Anne Roumanoff n’a jamais été aussi mordante, sensible et rayonnante que dans ce spectacle intelligent en phase avec la société. Elle vous donne rendez-vous pour 5 représentations exceptionnelles à Bobino du 28 septembre au 3 octobre et en tournée dans toute la France.

Repéré par son producteur Gil Marsalla, lors de la première partie de Michael Grégorio en 2010, l’aventure artistique de Laurent Barat n’a cessé de croitre! De "On n’en demande qu’a en Rire" aux premières parties de Gad Elmaleh , en passant par le Jamel Comedy Club, à ses premiers pas en tant que comédien pour une série sur TF1.L’humoriste chouchou de Gad Elmaleh, Pascal Legitimus et tant d’autres, revient avec un nouveau spectacle très original et une tournée qui s’annonce gigantesque! Mélangeant le Stand Up et le théâtre, ce spectacle se veut différent, transformant la scène en salle d’attente pour faire rire de nos angoisses et de la nature humaine.