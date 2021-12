Arnaud, Madame Meuf, Patrick, Justine et Sacko : qui vous a fait rire cette semaine ?

Du lundi au vendredi à 20h30 sur France Bleu, vous pouvez découvrir les nouveaux talents de la scène de l'humour. Venus des 4 coins de la France, recommandés ou non par des artistes confirmés, ces talents émergeants se présentent à vous dans un espoir fou... celui de pouvoir présenter leur spectacle dans une salle mythique parisienne au cours d'une grande soirée dédiée aux nouveaux talents découverts par France Bleu !

Influencez notre jury

Composé de professionnels de l'humour et de représentants de France Bleu, notre jury a un but : celui de trouver et mettre en lumière le prochain grand nom de l'humour, influencés par vos réactions. Pour ça, chaque semaine, nous vous proposons un récapitulatif des talents présentés au cours de notre quotidienne :

Un stand-up politiquement incorrect sur l’histoire d’amour entre un dandy punk versaillais et une militante d’extrême-gauche. En discutant un jour avec son amoureuse, militante d’extrême-gauche, Arnaud Demanche a appris qu’il "appartenait à la classe de l’homme blanc hétérosexuel". Et c’est vrai : il n’est ni femme, ni juif, ni musulman, ni noir, ni homosexuel, ni trans, ni boulanger gay en Bretagne, ni bisexuel handicapé… Il est blanc et hétérosexuel. On ne peut pas dire qu’elle ait tort.

De la politique par le petit bout de la lorgnette, mais aussi la vision franche d'une femme qui assume son gauchisme ambivalent, son éducation bourgeoise, ses petits arrangements dus à l'ennui au travail et son envie de vivre. De la politique vue de l'intérieur par une femme, donc par une "petite main" (équivalent féminin de "bras droit" pour un homme)... De la politique vue par Madame Meuf, donc avec auto-dérision, cynisme et parler-vrai, ça donne un spectacle qui dénonce la déconnexion de certains élus et les absurdités du système.

à réécouter Madame Meuf est Politiquement Incorrect

Dans un monde où le non est de mise et où s’opposer est très à la mode, vit un animal rare, en voie d’extinction… un d’accordiste. Sûrement ne connaissez-vous d’ailleurs pas ce terme tant cette espèce est menacée. Le d’accordiste n’a qu’un mot à la bouche : OUI, peut être est-ce cela qui l’a rendu si rare… à force de dire oui à tout, il s’est confronté aux situations les plus folles, les plus absurdes et les plus périlleuses. On pourrait croire que le d’accordiste est un grand niais, un abruti, un inconscient…. Il s’agit plutôt d’un candide distrait. Venez donc découvrir le dernier d’accordiste au monde.

Formée à l’Ecole des arts et techniques de l’acteur Claude Mathieu à Paris, qu’elle finit en 2011, Justine Paolini a longtemps travaillé dans le spectacle vivant comme assistante à la mise en scène à l’opéra et au théâtre. En 2014, elle décide de se consacrer entièrement à l’écriture et écrit des chroniques humoristiques hebdomadaires pour le site clique.tv créé par Mouloud Achour. Depuis, elle est co-auteure pour de nombreux chroniqueurs, humoristes et émissions radio et télé, comme Tom Villa, Mathieu Madénian & Thomas VDB, Anne Roumanoff, Pablo Mira, Nicolas Canteloup ou encore Kevin Razy.

à réécouter Le nouveau talent : Justine Paolini

Moderne, dynamique, joviale et éclatant, Sacko Camara est originaire d’Abidjan (Côte d’Ivoire), où il vit toute son enfance. Dès 2006, il poursuit ses études en France et se dirige vers une carrière d’acteur. C’est ainsi qu’il joue dans des films français tel que "Chocolat", du réalisateur Rashdy Zem, avec le célèbre Omar Sy, ainsi que "Débarquement immédiat", de Philippe de Chauveron. Sacko a un don véritable pour transformer les soucis en parties de rigolade… Après avoir conquis le web où il plus de 600.000 followers; il marque la scène, car il sait nous faire rire comme nous émouvoir.