Caroline Marx et son nouveau talent de l'humour : Kossmagic

Caroline Marx vous présente son spectacle au cabaret Oh! César - Paris et son coup de cœur de l'humour !

Le talent confirmé : Caroline Marx

Caroline a commencé la magie à l'âge de 6 ans pour ensuite intégrer les cours Florent & Académie international de danse. Elle intègre en prime time "Les magiciens et leurs plus grands secrets" sur M6, elle remplit les Zéniths de France avec le spectacle "Le grand cirque de Noël de Caroline Marx" , elle est la magicienne de l'émission "Diversion" de TF1 et fait partie du jury de la plus grande émission de Magie du Canada "La magie des stars". Depuis 2019 Caroline présente son nouveau spectacle "Girlpower" au cabaret Oh! Cesar-Paris.

Un spectacle familial de 1h20 où, seule en scène en Stand Up, elle traverse les univers du close up, du mentalisme, du spiritisme et de la manipulation, tout cela avec beaucoup d'humour et d'interactivité avec les spectateurs. Elle vous donne rendez-vous au cabaret Oh! César à Paris à partir du 24 Novembre.

Le nouveau talent : Kossmagic

Koss, de son vrai nom Ariel Kossmann est né à Bruxelles Dès son plus jeune âge, il a souvent côtoyé des magiciens dans sa famille et à ses anniversaires. Il commence la magie aux alentours de l’âge de 10 ans, mais c’est à l’âge de 13 ans qu’il eut une révélation. À partir de ce moment là, il commence à se documenter d’avantage sur l’art de l’illusion et fait quelques animations lors de goûters d’anniversaires ou de soirées de levée de fonds. Il s’inscrit aux Cours Florent à Bruxelles pour entreprendre une formation de l’acteur professionnel où il y poursuit encore ses études.

Dès sa première rentrée à Florent, Koss commence directement à travailler dans divers événements et collaborations. Vous pouvez le rencontrer et apprécier sa magie et son humour au musée de l’illusion à Bruxelles. Vous pourrez également trouver son contenu vidéo et photo sur les réseaux et notamment sur Instagram.