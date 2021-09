David Azencot et son coup de cœur, Emma de Foucaud

Connaissez-vous Emma de Foucaud ? Non ? Et bien sachez que c’est le coup de cœur de David Azencot, actuellement sur les planches de La Nouvelle Seine à Paris.

Le talent confirmé : David Azencot

Après des études interminables, David Azencot a été concepteur-rédacteur dans la Pub pendant 10 ans. Depuis 2010, il est auteur et humoriste.

Il se produit régulièrement dans des salles parisiennes et participe à de nombreux festivals, dont le Montreux Comedy.

Jusqu’au 17 décembre, il est à La Nouvelle Seine où il présente son nouveau spectacle “ça va aller”.

Le monde de demain, c'est maintenant, et c'est pas mieux qu'hier.

Ces derniers mois, David Azencot a beaucoup réfléchi. Il a essayé d’être solidaire, ouvert aux autres, résilient, de faire le point, comme tout le monde. Parce que plus rien ne sera comme avant, quoi qu’il en coûte, tout ça tout ça.

Et puis, il a écrit un nouveau spectacle et en passant, il a trouvé une solution radicale à la surpopulation, qui nous permettra enfin de ne plus empiéter sur l’habitat naturel des pangolins, des chauves-souris et de Pierre Ménès.

Un spectacle optimiste, bienveillant et inclusif, dans la limite des stocks disponibles

Vous pouvez retrouver David Azencot et son spectacle tous les vendredis à 19h30 à La Nouvelle Seine à Paris. Réservez-vos places.

Le nouveau talent : Emma de Foucaud

Après 8 ans passés à travailler comme traductrice-interprète, c'est fin 2016 qu'Emma de Foucaud se lance sur les planches.

Co-fondatrice de la Toulouse Comedy Night, elle continue de gérer ce plateau d'humour iconique de la Ville rose.

Installée à Paris depuis 2019, elle est actuellement programmée au théâtre La Petite Loge tous les jeudis à 21h30, avec son spectacle "Trop tard pour annuler". Réservez vite vos places

Pendant une heure, Emma de Foucaud, trentenaire attachante, se raconte et se questionne dans un spectacle de stand-up vitaminé et incontestablement honnête.

Tiraillée entre l'envie de se mettre à nu et l'angoisse de se dévoiler, elle compose sa partition malgré ses paradoxes. Ses névroses et ses doutes font rire. Ses craintes et ses échecs font écho. Mais surtout, son texte ciselé fait mouche.

A noter qu’Emma de Foucaud sort ce 28 septembre un premier roman intitulé "Quatre murs de granit".

À vous de voter !

Tous les samedis, vous pourrez favoriser votre chouchou parmi les nouveaux talents de la scène humour ! A la clé ? L'opportunité pour elle ou lui de se produire sur une scène mythique parisienne lors d'une grande soirée dédiée aux nouveaux talents repérés par France Bleu ! Rendez-vous samedi pour lui donner un coup de pouce !