Eric et Quentin et leur coup de coeur : Emilie Hamm

Eric et Quentin sont sur scène avec leur nouveau spectacle "On ne peut plus rien rire" et nous présente leur coup de cœur humour : Emilie Hamm.

Les artistes confirmés : Eric & Quentin

Les téléspectateurs de TMC eet les auditeurs de France Inter les connaissent bien ! Eric et Quentin sont à retrouver sur scène dans On ne peut plus rien rire au Palais des Glaces à Paris dès le mois d'Octobre est dès maintenant en tournée dans toute la France. Un spectacle d'humour sur le rire, ses mécanismes, son histoire et dans lequel nous abordons plusieurs questions : pourquoi l'humour est-il si important dans notre société ? Qu'est-ce qui distingue l'humour d'avant de l'humour d'aujourd'hui ? Pourquoi peut-on rire de tout, mais pas avec n'importe qui ? Rire est-il aussi essentiel que manger 5 fruits et légumes par jour ? On peut plus rien rire est un spectacle où l'on rit, mais qui permet aussi d'apprendre plein de choses pour frimer le matin au bureau à la machine à café.

Eric & Quentin sont les invités de David Lantin !

Emilie Hamm, la révélation France Bleu ? A vous de nous le dire !

Emilie Hamm dans son nouveau spectacle L'école de la vie

Après de riches expériences sur scène, à la télévision, en radio, en doublage et voix off ou encore en podcast et en écriture, Emilie décide de se lancer dans l’écriture d’un seule-en-scène, Petit cheval hors du temps enfui. Après une résidence au théâtre La Nouvelle Seine à Paris, puis au théâtre Le Cabestan pendant le festival d’Avignon, elle décide de transformer ce texte pour en faire un one woman show, L’école de la vie. La première de ce nouveau spectacle a eu lieu en juin 2021 au théâtre La Petite Loge à Paris

Tous les samedis, vous pourrez favoriser votre chouchou parmi les nouveaux talents de la scène humour ! A la clé ? L'opportunité pour elle ou lui de se produire sur une scène mythique parisienne lors d'une grande soirée dédiée aux nouveaux talents repérés par France Bleu ! Rendez-vous samedi pour lui donner un coup de pouce !