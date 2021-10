Florent Peyre et son jeune talent : Malik Fares

L'humoriste découvert dans "'On n'demande qu'à en rire" vous présente son nouveau spectacle et son coup de cœur humour !

Le talent confirmé : Florent Peyre

Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète tous les membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de première…Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne en même temps plus d’une vingtaine de personnages et pas moins de 5 animaux (dont 4 en voie de disparition…) dans une performance unique et jubilatoire ! Rires, folie et frénésie garantis !

Il est à retrouver dans toute la France et à Paris au Théâtre Trévise.

Le nouveau talent : Malik Fares

Malik Fares - En confiance

Entre souvenirs et rêves, Malik Fares nous transporte dans un monde où l'on est tous "En Confiance". Au travers de ses aspirations personnelles, se dessine un univers décalé et hilarant dans lequel on plonge avec bonheur. Son vœu le plus cher ? Faire cadeau du rire et donner de l’amour en alternant humour et tendresse. Malik nous offre un spectacle riche en émotions en nous invitant dans son monde haut en couleurs où chacun ose être soi-même et "en confiance". En confiance est une véritable thérapie ! Un spectacle ludique dans lequel Malik rit de tout avec beaucoup d’élégance.