Fonzie, Mamari, Rosa, Cédric et Alexandre : qui vous a fait rire cette semaine ?

Du lundi au vendredi à 20h30 sur France Bleu, vous pouvez découvrir les nouveaux talents de la scène de l'humour. Venus des 4 coins de la France, recommandés ou non par des artistes confirmés, ces talents émergeants se présentent à vous dans un espoir fou... celui de pouvoir présenter leur spectacle dans une salle mythique parisienne au cours d'une grande soirée dédiée aux nouveaux talents découverts par France Bleu !

Influencez notre jury

Composé de professionnels de l'humour et de représentants de France Bleu, notre jury a un but : celui de trouver et mettre en lumière le prochain grand nom de l'humour, influencés par vos réactions. Pour ça, chaque semaine, nous vous proposons un récapitulatif des talents présentés au cours de notre quotidienne :

Danseur, formé chez Rick Odums et par des pionniers de la culture Hip Hop comme Thony Maskott, ou encore chanteur, c’est dans des comédies musicales et des cabarets que Fonzie fait ses débuts sur scène.Il est également le directeur du Don-K Comedy Club. Chaque soir, du mercredi au samedi, à partir de 20h, venez assister à un show unique avec une sélection d’artistes triés sur le volet et ayant déjà fait leurs preuves sur les scènes Francophones les plus réputées.

Mamari est une jeune humoriste parisienne originaire du Rwanda. En 2018, elle décide de changer de vie et quitte ses études de pharmacie pour se lancer dans l'humour. En 2019, son éloquence lui vaut d'être finaliste de la première saison du concours Le Grand Oral de France 2 et en 2020, la crise COVID lui fait regretter d'avoir quitté ses études de pharmacie. Aujourd'hui, elle parcourt les plateaux d'humour parisiens où elle dédramatise son quotidien, ses 10 années de thérapie et tout ce qu'elle y a appris.

Rosa fait partie des nouveaux acteurs du casting de la série "Sam" sur TF1, où elle donne la réplique à Issa Doumbia en interprétant une pionne déjantée. Rosa a crée un spectacle de stand-up à La Petite Loge, les textes et le titre évoluent de "Ma Premier fois" à "Tenir Debout. C'est encore une nouvelle version, très remarquée qu'elle propose en 2020 au Point Virgule, avec pour titre "Rosa".

Après des années de télé et de radio, Cédric Cizaire revient sur scène avec son nouveau one man show ! Alors pourquoi ce spectacle s’appelle “EX”? On est tous l’EX de quelqu’un, un EX parent libre sans enfant, un EX croyant, ex chroniqueur télé, un EX carnivore, un EX… En Provence...

Ce pote dont les histoires sont trop folles pour être inventées : C'est lui. Un dealer colombien, une exploration "très perso", un iguane psyché... 100% vraie, la vie d'Alexandre Kominek est aussi touchante que gênante. Venez rire et avoir honte. C'est ça Alexandre Kominek.