Ghislain, Aude et Les Imitatueurs : qui est votre coup de cœur humour cette semaine ?

Du lundi au vendredi à 20h30 sur France Bleu, vous pouvez découvrir les nouveaux talents de la scène de l'humour. Venus des 4 coins de la France, recommandés ou non par des artistes confirmés, ces talents émergeants se présentent à vous dans un espoir fou... celui de pouvoir présenter leur spectacle dans une salle mythique parisienne au cours d'une grande soirée dédiée aux nouveaux talents découverts par France Bleu !

Influencez notre jury

Composé de professionnels de l'humour et de représentants de France Bleu, notre jury a un but : celui de trouver et mettre en lumière le prochain grand nom de l'humour, influencés par vos réactions. Pour ça, chaque semaine, nous vous proposons un récapitulatif des talents présentés au cours de notre quotidienne :

Ghislain Blique vous donne rendez-vous tous les mercredis à La Petite Loge à Paris pour son spectacle "Plus rien à branler". Autant le laisser le décrire lui-même :

Avec un titre pareil, ça n'aurait pas vraiment de sens de m'embarrasser à écrire une description du spectacle. Merci de votre compréhension.

Ses débuts dans l’humour sont littéraires (ça tombe bien, elle a travaillé des années dans l’édition) : en 2016, La Musardine, chez qui elle a déjà publié quelques nouvelles, lui propose d’écrire son premier livre humoristique : 30 idées pour vous éclater pendant que votre mec regarde le foot en mangeant des pizzas. En 2017, son deuxième livre d’humour, La vie sexuelle des geeks. C’est au même moment qu’elle fait ses débuts sur scène.

Ce duo d’imitateurs nouvelle génération bouscule les codes de l’humour : florilège d’imitations à deux voix et humour corrosif. Tout le monde en prend pour son grade : Les Macron, François Hollande relooké par Cristina Cordula, la nouvelle scène de Zaz à Grand Corps Malade en passant par Julien Doré et Camille, mais aussi des binômes tendres et attachants : Dani et Étienne Daho, Véronique Sanson et Jean-Jacques Goldman, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen...