Jérémy Lorca et le nouveau talent Marc Rougé

La talent confirmé ! Jérémy Lorca

En 2015, Jeremy sort son premier roman Chercher le garçon aux éditions du Cherche Midi et son one man Bon à Marier (qu’il jouera 3 ans à Paris et en tournée) puis en octobre 2016, il devient chroniqueur humour à la radio. Depuis quelques années, il évoque fréquemment à la radio, son célibat, son problème avec le sport et ses spleen du dimanche soir mais signe aussi des billets plus engagés (la présence de Marine Le Pen au second tour, la GPA,…) et chronique des personnalités comme Ségolène Royal, Julien Doré, Angèle…

Fréquentant beaucoup les Comedy Club, en 2018 il décide d’assumer pleinement son côté stand upper et d’écrire un nouveau spectacle Viens on se marre, plus affirmé et plus sombre, qu’il interdit aux moins de 16 ans : dans ce deuxième spectacle, au format stand up, Jeremy se pose des questions existentielles : Est-ce qu’on peut coucher avec un marchand de kebab quand on est végétarienne ? A partir de quand on brise la chaîne du froid ? Comment réagir quand on se fait larguer dans l’eau ? Le sexe, le feminisme, l’homophobie, le terrorisme, Netflix et le surimi. Tous ces sujets qu’il ne fallait pas aborder un mercerdi soir...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Il vous donne rendez-vous tous les mercredis soir à 21h au Petit Palais des Glaces.

Le nouveau talent : Marc Rougé

Marc Rougé

Et le plus simple, c'est encore de le laisser se présenter : Marc, 33 ans, Comédien, Humoriste

“J’ai beaucoup travaillé dans le monde du travail”

Je suis né et j’ai grandi à Toulouse, mais comme je n’étais pas bon au Rugby je suis monté à Paris.

J’ai commencé ma vie professionnelle en finance durant 2 années, puis dans le recrutement pendant 6 ans au sein d’un cabinet de conseil. Après avoir fait passer plus de 3 500 entretiens, j’ai quitté mon poste en Octobre 2019 pour me consacrer pleinement à l’humour et à la scène. L’entreprise a été pour moi une formidable source d’inspiration, tant on peut y voir parfois des situations absurdes. Je m’intéresse à des personnages décalés qui jouent des rôles dans leur propre vie.