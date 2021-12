Jocelyn, Julien, Barbara, Jerem et Tahnee : qui vous a fait rire cette semaine ?

Venus des 4 coins de la France, recommandés ou non par des artistes confirmés, ces talents émergeants se présentent à vous tous les soirs sur France Bleu !

Redécouvrez nos nouveaux talents de l'humour de la semaine !

Chaque semaine, nous vous proposons un récapitulatif des talents présentés au cours de notre quotidienne :

Lundi : Jocelyn Lemoisne

En 2012, il décide d’écrire et de produire son premier one man show JOCE DO IT qu’il a présenté notamment lors du festival "On a le droit d'en rire". En 2015, il est repéré par Anne Roumanoff et intègre son équipe en tant que chroniqueur sur Europe 1 pendant 3 saisons. Il est également auteur pour la radio et la télé. En 2020, Jocelyn commence l'écriture de son 3e spectacle "Papa. »

Mardi : Julien Strelzyk

Parce que son nom ressemble à celui d’un médicament, il est allé en immersion dans un hôpital. Un mois plus tard, il sort son médicament à effets secondaires désirables : le STRELZYK contenant du Paracétrodrôle. Julien vous dresse son diagnostic : bloc opératoire, urgences, infirmières, médecins, médicaments… Tout est passé en revue, même les hypocondriaques sont conquis !

Mercredi : Barbara Grassi

Célibataire ou en couple... ce spectacle est la solution... enfin le temps du spectacle... pour avoir des réponses à vos questions sur le sexe opposé si vous vous en posez! Séduction, célibat assumé ou forcé, couple heureux ou presque, beauté, rapports (à la verticale) hommes-femmes...

Jeudi : Jerem Rassch

Le nouveau spectacle de Jerem Raasch véhicule de nombreux messages positifs comme l'acceptation de soi, de ses différences et comment rebondir au cœur d'une famille très envahissante ! Jerem se joue de ses doutes, de ses malaises d'adolescents nés du manque d'acceptation de ses différences par son entourage.

Vendredi : Tahnee

Enfin !, en septembre 2019, Tahnee présente son spectacle d’une heure à la Comédie des 3 Bornes, tous les mardis soirs. Pleine de générosité, d’énergie et de finesse, Tahnee aborde les sujets de société qui la touchent avec humour, décalage et intelligence. Le spectacle reprend en 2021 après plusieurs interruptions liées à la crise sanitaire Covid et Tahnee multiplie les succès : spectacles complets, finaliste du Printemps du Rire, participation au Montreux Festival Comedy Pop Up, etc.