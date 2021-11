Du lundi au vendredi à 20h30 sur France Bleu, vous pouvez découvrir les nouveaux talents de la scène de l'humour. Venus des 4 coins de la France, recommandés ou non par des artistes confirmés, ces talents émergeants se présentent à vous dans un espoir fou... celui de pouvoir présenter leur spectacle dans une salle mythique parisienne au cours d'une grande soirée dédiée aux nouveaux talents découverts par France Bleu !

Influencez notre jury

Composé de professionnels de l'humour et de représentants de France Bleu, notre jury a un but : celui de trouver et mettre en lumière le prochain grand nom de l'humour, influencés par vos réactions. Pour ça, chaque semaine, nous vous proposons un récapitulatif des talents présentés au cours de notre quotidienne :

John Sulo est né et a grandi au Havre. En 2013, il décide de venir s’installer sur Paris afin d’embrasser sa passion : la comédie. D’abord comédien pour Canal+ et France 4, il fait ses débuts dans l’émission de Mouloud Achour “Clique” avec son compère Sébastien Abdelhamid. 2 ans après, il décide de se consacrer à ce qu’il affectionne le plus dans la comédie : le stand-up. Il fait donc ses premières gammes au “Labo du Rire” au Paname Art Café aujourd'hui il joue son premier spectacle Champion au Point Virgule.

Valentin Reinehr vous propose , avec beaucoup d'humour, un témoignage autobiographique qui n'en est pas moins que la réalité de la vie de bègue et celle de la vie des gens considérés comme "non valides". "Mon bégaiement n'est pas un handicap mais une particularité, j'en ai fait une force. Si aujourd'hui je monte sur scène, c'est pour prouver aux personnes considérées comme non valides, que tout est possible. Il suffit juste de croire en ses rêves. Parole de bègue, tout est possible" !

Thibaud Agoston et son style de bourgeois bohème assumé, c’est un espoir du stand-up, qui se moque des travers de notre société avec une plume piquante et une aisance déroutante. Avec plusieurs prix à son actif, dont : Grand Prix au Festival du Rire de Rochefort (FIRR) 2021, Prix Raymond Errera au Festival du Rire de Rochefort (FIRR) 2021, Prix SSA du jeune talent humour 2020, Prix nouveau talent écriture SACD.

Guillaume, c'est ce gars avec qui vous refaites le monde, mais pas forcément pour le meilleur. Pendant une heure, vous n'êtes pas assis à son spectacle, vous êtes cette personne avec qui il s'emballe sur l'ultraconnectivité, son job de cad'sup, la paternité, l’éducation positive, le sens de la vie comme de la mort. Le stand-up de Guillaume est personnel. Les histoires qu’il raconte, ce sont les siennes, les portraits, ceux de sa famille méditerranéenne. Et quand il expose ses points de vues, doutes ou angoisses, ce sont aussi ceux d’une génération en quête de repères qui devra tôt ou tard se poser les bonnes questions.

