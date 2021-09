Karine Dubernet et son coup de cœur humour, Julie Villiers

Le talent confirmé : Karine Dubernet

Artiste aux multiples talents, Karine Dubernet est une humoriste, comédienne, auteure et interprète depuis plus de 15 ans qui a découvert la comédie à Marseille, sa région natale où elle fait ses classes au conservatoire de région d’Art Dramatique.

Chroniqueuses pour différentes radios, elle trouve le temps non seulement de jouer au théâtre mais aussi d’écrire plusieurs One Woman Show.

Aujourd’hui, elle est présente son spectacle “Sourit pas” où elle régale le public de ses métaphores irrésistibles et autres vannes drôlissimes.

Pendant 1h10, elle remonte le temps, pour s’arrêter sur une quinzaine d’années charnières aux références cultes, et propose une galerie de portraits décapants.

Vous pouvez retrouver Karine Dubernet dans “Souris pas” tous mardis soir jusqu’au 28 décembre à l'Apollo Comedy et en tournée un peu partout en France. Réservez vite vos places

Le nouveau talent : Julie Villiers

Née à Bruxelles, Julie Villers couronne de succès des études de Français et d’Histoire à l’université́ de Louvain et devient professeur dans ces matières. Fraîchement diplômée, en plein exercice de ses fonctions, Julie se rend compte du fossé entre ce qu’est l’enseignement tel que l’académie l’impose et ce qu’elle voudrait qu’il fût : un amusement.

C’est donc en toute logique que Julie prend ses valises à son cou et part suivre les cours Florent pour devenir comédienne. Depuis, Julie révèle sur scène une énergie rare et un jeu tout en vivacité.

Aujourd’hui, elle présente son spectacle “Ma dictature” conçu avec Arnaud Joyet et Aude Galliou où elle nous emmène dans un univers plus engagé que son précédent spectacle mais toujours aussi déjanté et plein d’auto-dérision.

Ici, elle incarne une mère de famille, impliquée dans un comportement de consommatrice "zéro déchet”, qui est parvenue à fabriquer elle-même les collations quotidiennes pour ses enfants, ses savons à l’huile d’olive, ses lessives à la cendre ou à la feuille de lierre, à entretenir un petit bout de potager, à se fournir ses céréales en vrac, à effectuer à vélo ses déplacements de proximité.

Mais, dehors, le dérèglement climatique et ses conséquences font rage. Ce qu’elle a réussi n’est pas suffisant. Il faut voir plus grand, plus loin, plus radical. Comment parvenir à faire accepter cela à la population ?

Vous pouvez retrouver Julie Villiers et son spectacle “Ma dictature” un peu partout en France. Réservez vite vos places

À vous de voter !

Tous les samedis, vous pourrez favoriser votre chouchou parmi les nouveaux talents de la scène humour ! A la clé ? L'opportunité pour elle ou lui de se produire sur une scène mythique parisienne lors d'une grande soirée dédiée aux nouveaux talents repérés par France Bleu ! Rendez-vous samedi pour lui donner un coup de pouce !