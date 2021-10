La Bajon vous présente Lisa Radusynski

La Bajon vous donne rendez-vous sur scène et en librairie et vous présente son coup de cœur de l'humour : Lisa Radusynski

L'artiste confirmée : La Bajon

Dans son 2ème presque one-woman show "Vous couperez", La Bajon nous embarque dans un tourbillon de sketchs et de stand-up. On y retrouve les personnages hauts en couleur qui font le succès de ses vidéos (L’avocate, la femme de ménage, la directrice, la factrice…) comme des nouveaux, mais aussi des formats interview avec son comparse et co-auteur Vincent Leroy, le tout ponctué d’apartés dans lesquels elle se dévoile avec tendresse et férocité. Un spectacle en perpétuelle évolution selon l’actualité, impertinent et plein de folie… Un véritable médicament contre la morosité ambiante ! La Bajon est à retrouver en tournée dans toute la France !

Elle vous donne également rendez-vous en librairie pour "Vous n'y couperez pas" : 8 h 40. Dans quelques heures s’ouvre le procès du siècle. Sur le banc des accusés, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Bernard Arnault, le coronavirus… et tous ceux qui détiennent les richesses du globe. Pour Maître La Bajon, leur avocate, le verdict est connu d’avance : ils seront acquittés, comme toujours. Un journaliste la suit au long de cette journée particulière : "Une interview avec une femme comme moi, c’est comme une mallette de billets pour un politique, ça ne se refuse pas". Mais jusqu’où Maître La Bajon ira-t-elle pour défendre l’indéfendable ?

Le nouveau talent : Lisa Raduszynski

Comédienne formée au Cours Peyran Lacroix et à l'Atlantic Acting School de New York, Lisa Raduszynski se découvre très rapidement une passion pour l’humour, et se lance dans l’écriture d’un premier spectacle à sketches « Dans 2 minutes… J’suis au top! ». C’est un véritable succès, elle le joue pendant 5 ans, dont une année au Théâtre de Dix Heures, et enchaîne avec une tournée en France, Suisse et Israël. Elle fait également 3 passages très remarqués dans On n’demande qu’à en rire sur France 2, qui confirment ses qualités d’auteure, comédienne et humoriste.

Elle vous donne rendez-vous dans "Sérieusement" : Orgasme, Père Noël, Jennifer Aniston, PMA, judaïsme, Nutella, réseaux sociaux... Vous rajoutez quelques transitions, une bonne dose d'improvisation, et vous obtenez un spectacle 100% stand-up et 100% sans-filtre, où Lisa décortique vos soucis du quotidien, avec clairvoyance et autodérision. Le truc en plus : son contact avec le public, qui rend le spectacle unique chaque soir, un talent qui semble inné pour cette humoriste qui a déjà tout d'une grande. Elle sera notamment à la Comédie Oberkampf tout le mois de Novembre !