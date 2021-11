Charles Nouveau vous présente son spectacle et son coup de cœur humour : Thibaud Agoston

Le talent confirmé : Charles Nouveau

Après plus de 20 ans à réaliser des dessins génitaux ultra-réalistes dans ses cahiers, Charles Nouveau apprend avec effroi qu’il ne pourra pas vivre de sa passion. Dépité mais lucide, il s’oriente vers l’humour en espérant y trouver un revenu stable et l’estime de ses parents. Comme vous, Charles Nouveau est lâche et hypocrite. Sauf que quand lui il en parle, c’est marrant: Prix SACD du Festival d’Humour de Paris 2018, l’humoriste helvète et velu a été aperçu au Jamel Comedy Club, au Montreux Comedy Festival, ainsi que sur de grandes scènes parisiennes telles que Bobino, l’Olympia ou le Casino de Paris.

Malgré tout, Charles Nouveau n’est jamais content. Venez découvrir pourquoi dans cette heure de stand up pleine de franchise, qu’il a baptisée “Joie de Vivre”. Un spectacle qui parle de “Joie”, de “Vivre”, mais relativement peu de “de”. Vous êtes prévenus. Il vous attend au Théâtre du Marais les mercredis et jeudis à 20h.

Le nouveau talent : Thibaud Agoston

Thibaud Agoston vous donne rendez-vous dans "Homme Moderne"

Thibaud Agoston et son style de bourgeois bohème assumé, c’est un espoir du stand-up, qui se moque des travers de notre société avec une plume piquante et une aisance déroutante. Avec plusieurs prix à son actif, dont :

Grand Prix au Festival du Rire de Rochefort (FIRR) 2021

Prix Raymond Errera au Festival du Rire de Rochefort (FIRR) 2021

Prix SSA du jeune talent humour 2020

Prix nouveau talent écriture SACD