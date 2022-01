Le nouveau talent : Caroline Estremo

Caroline Estremo est infirmière aux urgences de Toulouse. Elle a ému la toile en 2016 en postant sur les réseaux une vidéo à chaud sur ses conditions de travail et les difficultés de l'hôpital public. En 2017, elle publie son 1er livre sur les réalités de son quotidien. Vendu à 25 000 exemplaires "#infirmière" est aujourd'hui un incontournable des étudiants infirmiers.

En juin dernier est sorti "Salle de Pause", son 3eme livre, dans lequel elle raconte son passage des urgences à la scène. Elle a également monté les Marches de Cannes aux côtés de Pio Marmai et Marina Foïs pour son rôle dans le film "La Fracture" de Catherine Corsini.

Mais "parce que quand on rit on est plus beau que quand on pleure", c’est avec son one woman show "Infirmière Sa Mère" qu’elle persiste et signe sa déclaration d'humour et d'amour aux soignants..

