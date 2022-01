Le nouveau talent : Hassan de Monaco

Une vie qu'il partage entre le bloc opératoire le jour au Centre Hospitalier Princesse Grace et sur scène la nuit, bilan un spectacle composé d'autodérision et de Finesse qui permet de lutter efficacement contre toute forme de stress. Effets secondaires possibles : Douleurs abdominales et contracture de la mâchoire. Pas de contre-indication et sans prescription médicale. Attention : des phénomènes d'accoutumance, voire d'addiction ont été rapportés par le public...

