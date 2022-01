Le nouveau talent : David Ezan

David Ezan à une invitation pour vous :

​​Pourquoi aller dans un théâtre alors que j'ai assez de place chez moi pour tous vous recevoir et tout vous raconter ?

"Eh oui, fini papa-maman, fini la colocation, pour la première fois de ma vie j'habite seul ! Chaque jour, j'apprends donc à me débrouiller et à devenir indépendant. Mais comment réussir à boucler les fins de mois quand on est un simple humoriste ? Comment gérer des voisins envahissants ? Est-il vrai qu'il faut mettre une balle de tennis dans la machine à laver pour nettoyer une doudoune ou un oreiller ? Doit-on forcément apporter une quiche ou des fleurs lorsqu'on est invité chez quelqu'un ?

Bref, j'ai pas mal de questions à vous poser donc venez chez moi, je vous invite !