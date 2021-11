Arnaud Demanche : Blanc et hétéro !

Un stand-up politiquement incorrect sur l’histoire d’amour entre un dandy punk versaillais et une militante d’extrême-gauche. En discutant un jour avec son amoureuse, militante d’extrême-gauche, Arnaud Demanche a appris qu’il "_appartenait à la classe de l’homme blanc hétérosexue_l". Et c’est vrai : il n’est ni femme, ni juif, ni musulman, ni noir, ni homosexuel, ni trans, ni boulanger gay en Bretagne, ni bisexuel handicapé… Il est blanc et hétérosexuel. On ne peut pas dire qu’elle ait tort.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais aujourd’hui, ça veut dire quoi "un homme blanc hétérosexuel" ? Et est-ce que ça empêche d’avoir des choses à dire sur la bien-pensance, le racisme, le féminisme, la colonisation, les agriculteurs de l’Amour est dans le Pré, les serre-têtes de la Manif Pour Tous, ou les Amazoniens qui ont la coupe au bol de Mireille Matthieu ? Vous verrez bien.