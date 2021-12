Dans son spectacle, "Norma(le)", Norma revient sur la situation d'inceste qu'elle a vécu. Voilà ce qu'elle dit à propos de son spectacle :

Est-ce Norma(le) d'en parler ?

J'ai looooooooooooooongtemps hésité, quand on vous persuade de vous taire, ça dure ! Et pourtant, la solution semble bien être celle-ci ! En rire et en parler ! Venez parcourir avec moi ma traversée du désert jusqu'à la parole libérée, mes tocs débiles auxquels je n'ai pas pu échapper, mon rapport bizarre aux mecs, mon obsession de sauver le monde et de savoir si les objets parlent. Mon spectacle vous raconte le chemin parcouru pour transformer mon karma de poule en aigle royal.

Avec la promesse que, concerné ou non par le sujet, la dérision vous fera rire, c'est une thérapie de groupe qu'elle vous propose : "on a tous un traumatisme qui traîne. Je me déleste de mes névroses et vous donne envie de larguer les vôtre et cela fait du bien".