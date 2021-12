Tanguy Pastureau vous présente son spectacle et son coup de cœur humour : Florence Mendez

Le talent confirmé : Tanguy Pastureau

Le spectacle "Tanguy Pastureau n’est pas célèbre" part d’une constation simple comme hello (ce qui est plus fun que bonjour) : la vie des stars, qu’elles viennent de la politique, du cinéma, de la religion, d’Instagram ou du porno, est un enfer. Ces gens sont scrutés par le peuple qui n’attend qu’un faux pas de leur part pour se moquer d’eux. En refusant l’anonymat, ils ont renoncé à une vie paisible et douce !

Ses dates de spectacle !

Brigitte Macron, en 2018, devrait goûter à une retraite pépère de professeur de français, passée à feuilleter des classiques de Balzac pourtant ennuyeux comme des vacances à Ibiza si on aime être sobre. Au lieu de cela, à cause de la célébrité, elle doit vivre avec son jeune mari à l’Elysée, une grande demeure vétuste, en attendant durant des heures qu’il ait fini de discuter avec Merkel, aussi seule qu’un végan dans un diner organisé par Gérard Larcher !

Le nouveau talent : Florence Mendez

Florence Mendez a déjà un beau palmarès à son actif. Elle a remporté plusieurs concours d'humour, dont celui du Voo Rire de Liège qui lui a permis d'exporter ses blagues jusqu'au Québec. Récemment, elle a également fait premier passage très remarqué sur la scène du prestigieux festival de Montreux. Depuis, elle se produit régulièrement en Belgique, en France et en Suisse, seule pour son spectacle ou sur un plateau en compagnie des grands noms du stand-up francophone.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une adorable névrosée dont la grande gueule dissimule tant bien que mal une vraie délicatesse. Cela va faire un peu mal, mais l'on vous promet que vous allez aimer ça. "On ne dit jamais assez aux gens cons qu'ils sont cons", vous dirait Florence Mendez. Dans un stand-up piquant et jubilatoire, cette forte tête pourtant ultra-sensible revient sur son parcours semé d'embûches. Avec une répartie acide et une vivacité d'esprit qui la caractérisent, elle aborde de nombreux thèmes, plus légers comme son passé de prof, ses amours désastreuses et son expérience de la maternité, ou au contraire plus sombres comme ses angoisses ou sa maladie mentale.